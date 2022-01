Alessandro Basciano si è lasciato andare ad una rivelazione su Alex Belli e Soleil Sorge e su quello che è successo sotto le coperte.

Alessandro Basciano si è lasciato andare ad una rivelazione su Alex Belli e Soleil Sorge e su quello che è successo sotto le coperte. Il concorrente ha spiegato di essere a conoscenza di tutto, grazie all’ingresso di Delia Duran.

GF Vip, la rivelazione di Alessandro Basciano: “Cosa hanno fatto Alex e Soleil”

Nella notte i gieffini si sono riuniti in salone e hanno parlato del triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alessandro Basciano ha chiesto a Manila Nazzaro se anche lei sapesse quello che è successo sotto le famose coperte e lei ha risposto di si. “Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avete un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto.

[…] Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande.

guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque” ha dichiarato Basciano.

GF Vip, la rivelazione di Alessandro Basciano: “Sono stati preliminari artistici”

Barù ha subito tirato fuori tutta la sua curiosità e ha chiesto in modo insistente a Manila se Alex e Soleil si fossero scambiati solo dei semplici baci o qualcosa di più. La Nazzaro ha preferito non rispondere e non scendere nei dettagli, ma Basciano ha svelato quello che è realmente accaduto.

“Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori” ha spiegato. A quanto pare Alex e Soleil nascondono un segreto più grande rispetto a quello che hanno raccontato.

GF Vip, Sophie Codegoni: “Io per la metà di quello che hanno fatto Sole e Alex avrei lasciato mio marito”

Dopo il racconto di Alessandro Basciano è calato il silenzio. Ad interrompere il momento di imbarazzo è stata Sophie Codegoni. “No Sole non lo nega, fa finta di niente. E qui c’è una bella differenza. Sta di fatto che io per la metà di quello che hanno fatto Sole e Alex avrei lasciato mio marito. Sole invece penso che potrebbe essere innamorata sia di Alex che del ragazzo che ha fuori. Sta di fatto che quest’anno sono tutti innamorati e poi si baciano qui dentro e fanno anche altro“ ha dichiarato la donna.