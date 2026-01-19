Claudio Carlomagno Arrestato per l'Omicidio di Federica Torzullo: Tutti i Dettagli dell'Inchiesta

Claudio Carlomagno è stato arrestato con l'accusa di omicidio della moglie Federica Torzullo. Il corpo della vittima è stato rinvenuto all'interno dell'azienda di famiglia, suscitando un forte scalpore nella comunità locale.

Il caso di Federica Torzullo ha scosso la comunità di Anguillara Sabazia, un comune nei pressi di Roma. Dopo giorni di indagini, il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. La Procura di Civitavecchia ha reso noto che il quadro indiziario è molto serio e presenta forti elementi di prova contro di lui.

Il procuratore Alberto Liguori ha dichiarato che esiste un pericolo concreto di inquinamento delle prove, poiché Carlomagno potrebbe influenzare la testimonianza di altre persone. È emerso che l’arma del delitto non è stata ancora rinvenuta e, se rilasciato, l’uomo potrebbe ostacolarne la ricerca.

La ricostruzione degli eventi

Secondo le indagini, Federica Torzullo sarebbe stata assassinata nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. Si sospetta che il marito abbia poi trasportato il suo corpo nella sede della loro azienda di famiglia, dove è stato ritrovato dai carabinieri. Le analisi hanno confermato che i telefoni cellulari di entrambi erano localizzati nella stessa area dell’azienda, fornendo un chiaro indizio sulla presenza di Carlomagno sul luogo del delitto.

Prove trovate sul luogo

All’interno del veicolo di Carlomagno sono state rinvenute tracce di sangue e altre evidenze biologiche. Analisi approfondite hanno mostrato la presenza di tracce ematiche anche sui suoi vestiti da lavoro e in vari punti della loro abitazione, compreso il pavimento della hall e nella cabina armadio della camera da letto di Federica. Queste scoperte hanno contribuito a costruire un forte caso contro di lui.

Dettagli dell’omicidio e la scoperta del corpo

Il corpo di Federica è stato trovato sepolto in una cava nei pressi dell’azienda, avvolto da rovi e detriti. La presenza di oggetti personali e tatuaggi ha permesso un’identificazione immediata. Le autorità hanno spiegato che l’uomo aveva fornito una versione dei fatti contraddittoria, affermando di non aver mai visto Federica dopo il 8 gennaio, nonostante le prove lo smentissero.

Ultimi avvenimenti e testimonianze

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato che Federica è tornata a casa la sera dell’8 gennaio e che l’ultima cena è stata condivisa con il marito e il loro bambino. Dopo aver accompagnato il figlio dai nonni, Carlomagno è rientrato a casa, dove si presume sia avvenuto il delitto. Non ci sono segni di effrazione, rendendo il marito l’unico sospettato.

In aggiunta, il cellulare di Federica ha smesso di funzionare subito dopo la sua scomparsa, e gli inquirenti hanno notato che l’ultima comunicazione risale alle prime ore del mattino del 9 gennaio, con la madre di Federica. Tuttavia, ci sono dubbi sull’autenticità dei messaggi, suggerendo che Carlomagno potrebbe aver manipolato la situazione per creare un alibi.

Il dolore della comunità

Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Federica, assicurando supporto ai familiari e sottolineando l’importanza di giustizia e verità. La comunità si sta unendo in questo momento difficile, sperando che le autorità possano fare chiarezza su quanto accaduto.

Il caso di Federica Torzullo è un triste promemoria della violenza domestica che infetta molte vite e della necessità di interventi tempestivi per proteggere le vittime. La speranza è che la giustizia prevalga e che eventi simili non si ripetano.