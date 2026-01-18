Clizia Incorvaia Rivela Tutti i Dettagli sulla Sua Vita e la Relazione con Sarcina

Clizia Incorvaia, influencer siciliana di spicco, è stata ospite nel salotto di Verissimo. Durante l’intervista, ha affrontato in modo diretto il tema della sua tumultuosa relazione con il cantante Francesco Sarcina. Ha condiviso momenti di grande difficoltà e ha chiarito alcune accuse mosse nei suoi confronti, in particolare riguardo all’uso dell’immagine della loro figlia, Nina.

Tensioni nella relazione con Sarcina

Nel corso della trasmissione, Clizia ha espresso soddisfazione per la sentenza che l’ha prosciolta dalle accuse di sfruttamento dell’immagine di Nina sui social media. “Ho sempre protetto mia figlia”, ha dichiarato, evidenziando come fosse Sarcina a scattare le foto di Nina prima della separazione. La decisione di limitare le immagini della bambina è stata presa per garantire il suo benessere.

Il rispetto mancato e le violenze

Clizia ha descritto la sua esperienza matrimoniale come tossica, evidenziando come il rispetto per la sua persona sia venuto meno nel tempo. Durante l’intervista ha rivelato episodi inquietanti, come quello in cui Francesco Sarcina le bruciò più di 60 paia di scarpe durante una lite. “Era un amore malsano”, ha affermato, aggiungendo di non aver sporto denuncia per timore che la figlia Nina potesse imbattersi in notizie riguardanti le violenze subite.

La questione della protezione di Nina

Durante l’intervista, Clizia ha sottolineato come la sua priorità resti la sicurezza e il benessere di Nina. “Non volevo che lei leggesse di queste cose”, ha dichiarato, riferendosi alle possibili conseguenze della propria testimonianza. La conduttrice Silvia Toffanin ha ricordato come Sarcina stesso, in passato, avesse espresso preoccupazione per l’esposizione dei minori sui social. Tuttavia, Clizia ha prontamente ribattuto, evidenziando l’incoerenza nelle sue azioni.

Il flirt con Riccardo Scamarcio

Un aspetto centrale dell’intervista ha riguardato il presunto flirt con Riccardo Scamarcio, ex migliore amico di Sarcina. Clizia ha chiarito che, al momento di questo presunto tradimento, il suo matrimonio era già giunto al termine. “Non è stato un tradimento, ero libera”, ha dichiarato, sottolineando come la situazione sia stata strumentalizzata per attaccarla pubblicamente. Ha raccontato di aver subito insulti e minacce sui social, che le hanno causato notevoli problemi lavorativi.

Le ripercussioni emotive

Clizia ha condiviso il dolore e la sofferenza causati dalle accuse, sottolineando che la mancanza di protezione da parte dell’ex marito nei confronti della madre di sua figlia rappresentava un aspetto particolarmente triste della situazione. “Per tre mesi sono stata chiamata prostituta”, ha rivelato, esprimendo la sua determinazione a superare le avversità. Nonostante le difficoltà, Clizia ha trovato la forza di rialzarsi e continuare a lottare per il suo futuro e quello di Nina.

L’intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo ha messo in luce non solo le difficoltà vissute in una relazione complessa, ma anche la resilienza di una madre che cerca di proteggere la propria figlia dalle conseguenze di una vita pubblica. La sua storia evidenzia l’importanza del rispetto e del supporto nelle relazioni, testimoniando il potere di ricostruire la propria vita.