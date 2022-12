Clochard ritrovato morto a Latina, era disperso da 11 giorni

Un dramma della solitudine che ha il peggiore degli epiloghi: nel Pontino un clochard è stato ritrovato morto da chi lo stava cercando nella città di Latina e da quanto si apprende l’uomo era stato dato per disperso da 11 giorni.

Secondo quanto riporta l’emittente regionale Teleuniverso il suo corpo è stato rinvenuto dai team di ricerca in una zona della città pontina.

Clochard ritrovato morto a Latina

Per la precisione il cadavere del povero senza tetto è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Latina in zona Capo Grassa, in via delle Acque medie. Da quanto si apprende dal media la vittima sarebbe un clochard di 54 anni di cui era stata denunciata la scomparsa il 6 dicembre scorso.

Da quella data erano scattate le ricerche nelle quali erano stati impegnati i carabinieri della territoriale, la polizia locale, gruppi di volontari ed altri team.

Ritrovato il corpo senza vita

Dopo molti giorni alla fine c’è stato il macabro ritrovamento del corpo senza vita del senza tetto nel tardo pomeriggio. Non è dato sapere quali siano state le disposizioni in ordine al ritrovamento del cadavere da parte del magistrato di torno, informato dell’infausto esito delle ricerche.

Da fonti ufficiose trapela la notizia per cui il 53enne senza tetto sarebbe deceduto per ipotermia ma servono asseverazioni ufficiali di tipo medico legale.