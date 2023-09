Clubbing a Berlino: i migliori eventi di Settembre

Berlino è da tutti conosciuta come la capitale europea della musica elettronica, e il mese di settembre offre una serie di eventi straordinari per i cultori della materia: grazie al clima mite, non ci sono solo i club della capitale tedesca, ma eventi pop up e open-air . La città si trasforma in u...

Berlino è da tutti conosciuta come la capitale europea della musica elettronica, e il mese di settembre offre una serie di eventi straordinari per i cultori della materia: grazie al clima mite, non ci sono solo i club della capitale tedesca, ma eventi pop up e open-air . La città si trasforma in un vero e proprio paradiso della musica elettronica, con una varietà di festival, club e eventi che attirano artisti e appassionati da tutto il mondo. Ecco i cinque da non perdere a Settembre.

1. Watergate Open Air @ Sage Beach 16 Settembre 2023

La Sage Beach di Köpenicker Strasse è una delle location open air più amate dai clubbers berlinesi. Il 16 settembre sarà un’occasione speciale per visitarla, giacché ospiterà l’Open Air party del famigerato Watergate. Dalle 15 alle 22 si alterneranno in consolle gli Agents Of Time, JAMIIE, Ede e il duo panamense, ma residente a Berlino, Keene. I primi due saranno anche all’aster party organizzato allo stesso Watergate, in compagnia di Skatman, Final Request, e della splendida Annett Gapstream.

2. Jeff Mills presents ‘Tomorrow Comes The Harvest’ @ Theatre des Westens 17 settembre 2023

La leggenda della techno di Detroit Jeff Mills si è esibito innumerevoli volte a Berlino, ma il 17 settembre al Theatre des Westens sarà un’occasione speciale. The Wizard arriva in compagnia del tastierista francese Jean-Phi Dary e il suonatore di tabla indo-francese Prabhu Eduard con il progetto “Tomorrow Comes The Harvest”, frutto della sua collaborazione con il compianto Tony Allen. Con un mix di ritmi elettronici e jazz, “Tomorrow Comes The Harvest” si basa sulla trascendenza spirituale, mirando a raggiungere un livello più elevato di coscienza attraverso suoni quasi ipnotici.

3. HÖR 4-Year Anniversary Weekender @ Silent Green 21 settembre 2023

La celebre web radio HÖR festeggia quattro anni con un weekend ricco di eventi: se il “piatto forte” sarà un party di 12 ore nel nuovo spazio Zenner (con in consolle Spacer Woman, Neux, KETTAMA e Raven) anche l’antipasto non sarà da meno. Il 21 settembre a Silent Green, una location per eventi negli storici locali dell’ex crematorio di Wedding, ci sarà un concerto da non perdere, con i live di Dopplereffekt, dBridge e Golden Medusa, al secolo Lara Golz

4. Keinemusik in Berlin @ Wilhelm Studios 24 Settembre 2023

Adam Port, &ME e Rampa sono più noti come Keinemusik, una delle più importanti label berlinesi nota in tutto il mondo: basti pensare che nel 2020, Keinmusik è stata inclusa nel gioco Grand Theft Auto V del produttore statunitense di giochi per computer Rockstar Games. Il 24 settembre, Adam Port, &ME e Rampa non si esibiranno a Los Santos ma a Berlino, nei prestigiosi Wilhelm Studios, ex fonderia a Kopenhagener Strasse.

5. Teletech @ Anomalie Art Club 30 settembre 2023

Teletech è nata come una piccola festa a Fallowfield, Manchester, ed è ora diventato una delle principali serie di eventi techno nel Regno Unito. Il 30 settembre Teletech sbarca a Berlino all’Anomalie Art Club, un’ex officina di Prenzlauer Berg. Come di consueto, lineup di alto rango e altissimo numero di bpm. Da segnalare in programmazione la performance della statunitense Goth Jafar e quella della francese Lessss, senza dimenticare il live di Vladimir Dubyshkin.