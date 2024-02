Nuovo codice della strada: regole meno severe per i neopatentati

Sono in arrivo alcune novità per quanto riguarda il codice della strada e queste riguardano essenzialmente due argomenti: i neopatentati e la guida con il cellulare. In entrambi i casi sono state confermate delle norme meno severe, sono stati ad esempio i limiti imposti ai ragazzi per guidare le supercar sono stati abbassati.

Novità per il codice della strada

Il governo sembra aver fatto un passo indietro soprattutto per quanto riguarda la guida con il cellulare, almeno se si prendono in considerazioni le multe legate a questo fenomeno. Se inizialmente erano infatti previste ammende dai 422 fino ai 1.697 euro, con il nuovo regolamento la stima è stata abbassata da un minimo di 250 fino a un massimo di 1.000 euro. Sanzioni che diminuiscono anche in caso di reiterazione del reato e che variano tra i 350 e 1.400 euro.

Sembra invece confermata la sospensione della patente se si viene sorpresi a guidare con lo smartphone. Il tutto cambia in base ai punti disponibili, la licenza di guida verrà sospesa per una settimana se su questa ci sono almeno 10 punti, se i punti sono meno di dieci la sospensione della patente sarà di 15 giorni. Tempi che possono raddoppiare in caso di incidenti.

Invece, per quanto riguarda i neopatentati e le supercar, il nuovo codice stabilisce che i neofiti potranno guidare auto più potenti anche nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Anche in questo caso sono stati effettuati dei cambiamenti a ribasso per quanto riguarda i limiti, che passano a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.

Si parla anche di autovelox

Parte delle novità del codice della strada riguardano anche gli autovelox e riguardano nello specifico il caso in cui vengono prese più multe nello stesso tratto di strada in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente. In questo caso, si pagherà soltanto una sanzione, quella più salata che subirà un aumento di un terzo.