Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono in crisi?

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales.

Se però il conduttore napoletano da tempo si è dichiarato single, la bella attrice spagnola sarebbe ancora impegnata con l’attore Raoul Bova. Tra loro si parla però di una crisi, anzi c’è chi sostiene che i due vivano ancora sotto lo stesso tetto solamente per amore delle due figlie, Luna e Alma. Ma ecco ora che spunta una nuova indiscrezione bomba sulla Morales e De Martino.

Colpo di fulmine tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales? Spunta un’indiscrezione

In edicola potete trovare il nuovo numero di “Diva e Donna” e, in copertina, trovate proprio loro, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales! Secondo il Settimanale tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine dietro le quinte del programma di De Martino, “Stasera tutto è possibile“. Per il momento si tratta ovviamente solamente di una indiscrezione, ancora non c’è nulla di confermato, né sulla crisi tra l’attrice e Bova, né appunto sul flirt con De Martino. Staremo a vedere!