Ieri è andata in onda la puntata di esordio di “The Couple“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata la judoka Laura Maddaloni è stata protagonista di una gaffe davvero incredibile. Ecco cosa è successo.

The Couple: al via la prima puntata

Il nuovo reality show condotta da Ilary Blasi, “The Couple”, ha esordito ieri sera in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti che hanno fatto parlare do sé durante questa puntata troviamo senza dubbio la judoka Laura Maddaloni che si è trovata suo malgrado protagonista di clamorose gaffe. Laura era in coppia con la ginnasta Giorgia Villa e hanno sfidato la coppia Antonino Spinalbese – Andrea Tabanelli, in un gioco che chiedeva non solo prontezza di riflessi ma anche cultura generale. Le cose però per la judoka non sono andate per niente bene… ecco cosa è successo.

Colpo di scena a The Couple: Laura Maddaloni spiazza tutti in diretta

Durante la prima puntata di “The Couple“, si sono sfidati Laura Maddaloni e Giorgia Villa con Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli in un gioco che richiedeva sia prontezza di riflessi sia cultura generale. E’ qui che la judoka si è resa protagonista di gaffe incredibili. Il gioco consisteva nel far indovinare al compagno/a di squadra una serie di soggetti visualizzati su uno schermo. Laura Maddaloni, però, non ha riconosciuto alcuni nomi celebri del nostro panorama italiano, come per esempio la giornalista Lilli Gruber. La judoka, con davanti l’immagine della Gruber, ha ammesso di non sapere chi fosse, scatenando le risate del pubblico e la sorpresa di Ilary Blasi. Poi è toccato ai Ricchi e Poveri, anche qui la judoka non ha saputo appunto dire il nome della band. Insomma un’esibizione davvero unica quella della Maddaloni, grazie alla sua ingenuità e spontaneità. Molti utenti sui social hanno infatti comunque apprezzato l’autoironia della judoka.