Trucchi e segreti per avere una pelle abbronzata in autunno

L’autunno è arrivato, ma ciò non significa che debba svanire la pelle abbronzata duramente ottenuta durante l’estate.

Se vuoi mantenere il tuo colorito dorato anche nei mesi più freddi, in questo articolo scoprirai, grazie ai suggerimenti di Tre Pi Profumerie online, come prenderti cura della tua pelle in modo naturale e con l’aiuto di prodotti cosmetici che potranno mantenere la tua abbronzatura radiante. Preparati a sfoggiare la tua pelle abbronzata più a lungo!

Alimentazione e idratazione

Il mantenimento di una pelle abbronzata in autunno inizia dall’interno. Infatti assumere una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, può aiutarti a preservare il tuo colorito.

Alimenti come carote, spinaci, pomodori e meloni contengono il Betacarotene, un antiossidante che favorisce l’abbronzatura e protegge la pelle dai danni del sole. Non bisogna trascurare inoltre l’importanza dell’idratazione. Bere acqua a sufficienza durante la giornata mantiene la tua pelle elastica e contribuisce a preservare l’abbronzatura.

La giusta routine di pulizia della pelle

Per mantenere l’abbronzatura in autunno, è essenziale una corretta routine di pulizia della pelle. Usa un detergente delicato che non secchi troppo la pelle e non ne rimuova gli oli naturalmente prodotti, che la proteggono. Opta sempre per prodotti che mantengano l’equilibrio del pH cutaneo, questo contribuirà anche a mantenere il tuo colorito sano.

L’esfoliazione è un passo importante nella tua routine di cura della pelle. Tuttavia, in autunno, è consigliabile un’esfoliazione più leggera rispetto all’estate, proprio per non andare a togliere, oltre alle cellule morte, anche l’abbronzatura! Utilizza uno scrub delicato una volta alla settimana, questo favorirà un’abbronzatura uniforme e un aspetto radiante.

Protezione solare o autoabbronzanti?

Entrambi! Sia in autunno che in inverno non smettere mai di usare la protezione solare (almeno in viso che rimarrà sempre esposto), durante tutto l’anno la pelle è esposta a raggi UV dannosi. Applica una crema solare ad ampio spettro con un SPF adeguato ogni mattina, in particolar modo se pensi di trascorrere più tempo all’aperto nelle fasce orarie in cui il sole è più forte.

Per mantenere un colorito sano, puoi optare anche per un autoabbronzante viso/corpo.

Gli autoabbronzanti possono essere tuoi migliori amici per mantenere una pelle abbronzata in autunno/inverno, ma ci sono alcune accortezze e consigli da seguire. Non scegliere a caso, ma acquista un prodotto di alta qualità e assicurati di applicarlo uniformemente sulla pelle pulita. Leggi attentamente le istruzioni del produttore e fai una prova su una piccola area prima dell’applicazione completa.

Esistono inoltre creme idratanti specifiche, progettate per mantenere e migliorare l’abbronzatura. Questi prodotti spesso contengono ingredienti come l’olio di cocco, l’aloè vera o il burro di karité, che aiutano a prolungare il tuo colorito e a mantenere la pelle idratata. Spesso contengono delle pigmentazioni leggere che consentono di ottenere un colorito sano.

Trattamenti di bellezza per mantenere l’abbronzatura

Sembrerà incredibile, ma il primo trattamento di bellezza che ci sentiamo di consigliare è un adeguato sonno.

Un riposo lungo e non intervallato da episodi di dormiveglia riesce a mantenere la pelle meno stressata e più sana.

Lo stress è sicuramente una delle principali fonti di problemi cutanei, dermatiti, arrossamenti o al contrario colorito spento e acne. Il consiglio principale per gestire lo stress è quello di trovare momenti per sé stessi, un’attività che ci rilassi, che distolga l’attenzione dagli impegni e dai doveri quotidiani.

In conclusione, mantenere una pelle abbronzata durante l’autunno richiede una combinazione di cura della pelle, protezione solare, alimentazione equilibrata e prodotti specifici. Con questi suggerimenti, sarai in grado di preservare il tuo colorito dorato davvero a lungo. Quindi, preparati a mostrare la tua bellezza sotto il sole autunnale!