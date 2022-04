Come coprire i tatuaggi per l’estate: rimedi naturali

Il giusto abbigliamento, il correttore e il fondotinta, insieme anche a una crema specifica sono i metodi migliori per coprire i tatuaggi per l'estate.

I tatuaggi sono dei disegni sulla pelle che possono raffigurare scritte, simboli, fiori e animali. Può succedere che, in occasione di un evento importante che si svolge in estate, si voglia coprirlo o nasconderlo, soprattutto se raffigura qualche scritta o disegno troppo vistoso. Cerchiamo di capire come coprire i tatuaggi usando un rimedio naturale efficace e utile.

Come coprire i tatuaggi per l’estate

L’estate è il periodo in cui ci si mostra, ci si lascia andare e coloro che hanno un tatuaggio vorrebbero nasconderlo o coprirlo, per varie ragioni. Nei mesi estivi, le richieste da parte di molti per coprire i tatuaggi sono in netto aumento. Alcuni lo fanno per cancellare le tracce del passato, perché sono ricordi dolorosi e quindi vorrebbero farlo scomparire in qualche modo.

Secondo gli esperti del settore, in estate vi è una richiesta maggiore rispetto al resto dell’anno. Molti si pentono di aver fatto un tatuaggio o ritengono che non sia stato svolto nel modo corretto. Coprire i tatuaggi non è semplice dal momento che ci vuole una mano esperta. Inoltre, per nasconderli è necessario trovare una immagine o un disegno che sia in grado di coprirlo bene.

In estate le cerimonie quali matrimoni oppure battesimi sono maggiormente frequenti e per questa occasione molti vorrebbero coprirlo o nasconderlo, soprattutto se troppo vistoso o fatto in modo sbagliato. Si pensa anche di coprirli perché rappresentano qualcosa di poco carino o qualche scritta che sarebbe meglio non si leggesse in un luogo pubblico, quale la spiaggia in estate.

L’intervento o l’operazione non è mai la soluzione migliore da adottare perché comporta sempre delle controindicazioni o effetti collaterali. Ci sono dei rimedi e soluzioni efficaci che possono aiutare a coprire i tatuaggi per l’estate evitando così che possano essere fonte di disturbo per qualcuno.

Come coprire i tatuaggi per l’estate: consigli

Che sia piccolo o grande, poco appariscente o semplice, non importa. Sono molti coloro che per la stagione estiva decidono di coprire i tatuaggi e per farlo sono diverse le soluzioni e anche i rimedi utili per poterlo fare. Gli strumenti che permettono di nasconderli sono davvero vari. Usare una crema specifica come Cover Plus Tattoo è sicuramente la soluzione maggiormente indicata, anche perché naturale.

Oltre alla crema, è possibile usare anche il make up. Il trucco è una soluzione davvero efficace, non solo per nascondere le imperfezioni, ma anche per coprire i tatuaggi troppo vistosi o estrosi. Per farlo, è bene usare un correttore dalla tonalità più chiara rispetto alla carnagione e tamponare con una spugnetta finché non si assorbe del tutto.

Infine, si passa poi del fondotinta che deve essere dello stesso colore dell’incarnato e un velo di cipria trasparente, fissando il tutto con della lacca per i capelli. Nel caso si voglia nascondere una scritta, basta qualcosa di più tradizionale con un disegno dai bordi scuri e di vari colori oppure un fondotinta specifico che possa aiutare.

L’abbigliamento può giocare un ruolo molto importante quando si vuole coprire un tatuaggio. Bisogna evitare le trasparenze e indossare un pantalone o gonna lunga se si ha un tatuaggio sulle gambe. Per un disegno sul collo del piede è possibile optare per delle sneakers, magari a fantasia che possano nasconderlo. Ci sono poi fasciature o cerotti che sono dello stesso colore della pelle e che permettono di coprirlo.

Come coprire i tatuaggi per l’estate: rimedio naturale

Come si è visto, sono diversi i metodi che permettono di coprire i tatuaggi senza ricorrere al bisturi, ma la soluzione migliore, secondo esperti e consumatori, è Cover Plus Tattoo, una crema che ha una copertura totale e molto efficace, non solo per nascondere il tatuaggio, ma anche le imperfezioni della pelle. Un prodotto che copre qualsiasi tatuaggio, anche quelli che sono più scuri.

Ha un effetto naturale, per cui nessuno se ne accorge. Si applica in poco tempo dal momento che basta soltanto un minuto per una copertura totale. Una crema di origine italiana che non causa danni alla pelle ed è priva di controindicazioni. Un prodotto indicato per ogni tipo di pelle, anche quelle che sono più sensibili e delicate.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si adatta a ogni pelle e con una sola passata nasconde e copre qualsiasi tatuaggio. Un prodotto molto diffuso e usato anche dagli stessi artisti del make up per opere come i total cover up per i film o le rappresentazioni teatrali. Grazie a Cover Plus Tattoo, i tatuaggi sono coperti al 100%. Non è unto o appiccicoso e lascia la pelle liscia. Inoltre, permette anche di eliminare le macchie solari.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o Internet, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i propri dati nel modulo e attendere la chiamata per la conferma dell’ordine da parte dell’operatore. Cover Plus Tattoo ha un costo di 49€ invece di 78 per una confezione con pagamento tramite Paypal, la carta di credito oppure i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.