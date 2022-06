Come preparare il sushi a casa: consigli e migliori strumenti

Preparare il sushi in casa è un po' il sogno di tutti e finalmente lo possiamo realizzare. Scopriamo insieme come fare.

Il sushi è un insieme di piatti tipici della tradizione culinaria nipponica che, da qualche anno, ha spopolato anche in Italia. Se vi sarebbe piaciuto poterlo preparare in casa, ma l’idea vi spaventava, da oggi, sappiate che potrete farlo, ricorrendo alla giusta tecnica e utilizzando gli strumenti migliori.

Come preparare il sushi

Il sushi è un insieme di piatti tipici della tradizione nipponica che, ormai da un bel po’ di anni, è spopolato anche da noi, al punto che sono sempre più numerosi gli italiani che dichiarano il sushi uno dei loro piatti preferiti. D’altra parte, quando si va al ristorante e si ordina del sushi, quanti di noi restano stupiti dal suo sapore, l’insieme di ingredienti di alta qualità e la perfetta forma arrotolata?

Anche se costoso, quando si è al ristorante, vale sempre la pena di ordinare il sushi, certamente, ma perché non provare a prepararlo in casa? Fidatevi che è molto più facile a farsi che a dirsi! E se vi spaventa la certezza di non riuscire a preparare il perfetto involtino, sappiate che vi sbagliate di grosso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preparare il sushi in casa, con la giusta tecnica e il miglior strumento per prepararlo come al ristorante.

Come preparare il sushi a casa

Erroneamente si tende a credere che qualunque piatto a base di pesce crudo sia sushi. In realtà, il sushi è un insieme di piatti, con alla basse alimenti diversi, preparati seguendo passi specifici, destinati a rendere il sushi il piatto che noi tutti abbiamo ormai imparato a conoscere.

Il termine sushi, seguendo questa logica, è, dunque, un termine generico, che fa riferimento ai molteplici modi che si hanno a disposizione per combinare il pesce con, ad esempio, le verdure, il tofu, le uova o l’aceto di riso, un condimento ricco di vitamine e un insieme di altre sostanze nutrienti, che rendono il sushi un piatto completo, molto ricco e molto sano.

Per preparare il sushi in casa, dunque, dovrete essere consapevoli, prima di tutto, che il pesce crudo, così come gli altri alimenti, dovranno essere cotti secondo temperature e tempi standard, affinché scongiurare i pericoli per la salute che possono derivare, ad esempio, dall’aver cotto male o per poco tempo il pesce. Infine, avrete bisogno dello strumento adatto per poter preparare degli involtini perfetti, da fare invidia a quelli che si mangiano al ristorante.

Come preparare il sushi: miglior strumento

Roller Sushi è il primo e miglior arrotolatore per preparare involtini tradizionali o sushi, per sorprendere voi stessi, la vostra famiglia e tutti i vostri ospiti. Prodotto e realizzati con materiali di prima qualità, approvati dall’Unione Europea, Roller Sushi è facile e divertente da usare, si può portare ovunque serva, ad esempio, se siete in vacanza, può essere utilizzato anche dai bambini, si può lavare a mano o in lavastoviglie.

Ecco come usare Roller Sushi, per preparare piatti unici e perfetti:

Disponi sulla linguetta di Roller Sushi tutto ciò che desideri diventi un perfetto involtino

Chiudi la linguetta, facendo bene attenzione che tutti gli ingredienti desiderati restino all’interno

Utilizza il blocco contenitore e tira la linguetta per arrotolare il sushi

A questo punto, non vi resta altro che servire il vostro piatto e… buon appetito!

