Lo scorso 11 luglio si è verificato un terribile scontro tra una moto e un trattore a Sormano, in provincia di Como. A perdere la vita un uomo di 57 anni che si trovava in sella alla moto. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso: gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Scontro frontale tra moto e trattore: dove si è verificato il sinistro

L’incidente c’è stato alle 19:15, in quel momento il 57enne stava guidando una moto lungo la strada provinciale Sp44 nella zona di Pel Pian di Tivano, quando è entrato in collisione con il trattore. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, con l’invio dei medici e dei paramedici del servizio di emergenza urgenza della Lombardia (Areu) tramite un elicottero partito da Sondrio e un’ambulanza di Sos di Canzo.

Inutili i tentativi di salvargli la vita

Gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare la vita del 57enne coinvolto nell’incidente, la cui identità non è stata ancora resa nota. Non sono ben chiare, inoltre, le condizioni dell’uomo alla guida del trattore. La strada è stata chiusa per consentire le indagini sulla causa dell’incidente. Si spera che nelle prossime ore si otterranno ulteriori dettagli sulla vicenda e sull’origine dell’impatto.