Con la moto finisce contro un palo della luce: morto chef di 24 anni  

All'altezza di Tor Lupara e con la sua moto finisce contro un palo della luce: nel terribile urto è morto nella notte del 7 luglio uno chef di 24 anni

Tragico incidente stradale a Roma, con un centauro che con la moto finisce contro un palo della luce e muore: uno chef di 24 anni residente a Guidonia, Giorgio Alberto Galbiati, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sulla Nomentana intorno alla mezzanotte del 7 luglio.

Il tragico sinistro è avvenuto mentre Giorgio stava viaggiando da Mentana in direzione Roma.

Moto contro un palo della luce: addio a Giorgio

Ad un certo punto e per cause che sono state al vaglio dei Carabinieri della territoriale di Mentana, la moto su cui il 24enne viaggiava ha perso aderenza ed ha centrato un palo della luce. Giorgo è stato sbalzato sull’asfalto e malgrado soccorsi tempestivi dell’Ares 118 non è sopravvissuto a quel tremendo urto.

Indagini di Procura e carabinieri di Mentana

Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Tivoli è stato integrato dai verbali dei militari operanti, incluse le dinamiche palesi con cui la Honda 600 del cuoco, all’altezza del civico 509, nella zona di Tor Lupara, ha sbandato. I media spiegano che la moto è stata posta sotto sequestro e che la salma del ragazzo è stata trasferita all’istituto di medicina legale de La Sapienza per un esame tanatologico.