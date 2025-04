Il Conclave, dopo la morte di Papa Francesco, si avvicina e con esso cresce l’incertezza riguardo le partecipazioni degli elettori. L’ultima evoluzione che coinvolge il Cardinale Angelo Becciu ha scatenato interrogativi sul futuro del suo ruolo nella scelta del nuovo Pontefice. Mentre il Vaticano osserva con attenzione, la situazione si fa sempre più complessa.

Il Conclave inizierà il 7 maggio

La Costituzione di Giovanni Paolo II prevede un’elezione segreta con una maggioranza qualificata di due terzi, ovvero 90 voti, se tutti i 135 cardinali partecipano. Se non si raggiunge un accordo dopo 34 scrutini, si procede con un ballottaggio tra i due candidati più votati. Le votazioni avvengono due volte al mattino e due al pomeriggio, con una sola al primo giorno. Ogni due scrutini, le schede vengono bruciate per produrre la fumata: nera se non c’è stata elezione, bianca se il Papa è stato scelto.

Tradizionalmente, il Papa è scelto tra i cardinali, ma non esistono restrizioni formali che impediscano di eleggere un vescovo, un sacerdote o anche un laico, purché celibe e battezzato. Dopo l’elezione, il cardinale decano chiede al nuovo Papa se accetta l’incarico e quale nome adotterà.

Il 7 maggio, i cardinali si riuniranno in Conclave per scegliere il nuovo Papa, con l’inizio di una nuova fase per la Chiesa cattolica. Il Conclave deve iniziare tra 15 e 20 giorni dalla sede vacante, come stabilito dall’Universi Dominici Gregis.

Conclave per il nuovo Papa: il Cardinale Becciu vicino a una clamorosa decisione

Stando a quanto riportato da fonti vaticane, il cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di rinunciare alla sua partecipazione come elettore al Conclave 2025.

Durante la congregazione generale di questa mattina, inizialmente avrebbe difeso il suo diritto a essere presente, ma successivamente avrebbe annunciato la sua scelta di ritirarsi. Si prevede che arrivi una comunicazione ufficiale da parte del cardinale per confermare la decisione.