Ex concorrente del GF Vip sogna Amici: “Maria sono a disposizione”

Ex concorrente del GF Vip sogna Amici: chi è il Vippone che ha inviato un'autocandidatura a Maria De Filippi?

Dal Grande Fratello Vip ad Amici di Maria De Filippi: è questo il sogno di una ex concorrente del reality più spiato d’Italia. Non vorrebbe, però, entrare come talento, anche perchè non ha più l’età, ma come prof o giudice.

Di chi si tratta?

Ex concorrente del GF Vip sogna Amici

Dopo aver vissuto una bella avventura nella Casa del GF Vip, vorrebbe entrare nella grande famiglia di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando della showgirl Matilde Brandi. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha ammesso che partecipare al talent mariano sarebbe un vero e proprio sogno che si realizza. Ha dichiarato:

“Certo che mi piace molto Amici. Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”.

Matilde Brandi ad Amici 2022/2023?

Non è la prima volta che Matilde ammette di sognare Amici. La Brandi, da vera ballerina, ha sempre seguito con attenzione il talent di Canale 5 e vestire i panni di professoressa o giudice “sarebbe un sogno“. In un’altra intervista, rilasciata al settimanale Novella 2000, ha dichiarato:

“Mi piacerebbe molto partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Seguo il programma da quando è iniziato, dalla prima edizione. Sono sempre stata una fan del talent, anche perché è l’unica trasmissione che sa valorizzare nel giusto modo la danza nel nostro paese”.

Il futuro professionale di Matilde Brandi

Matilde potrebbe partecipare alla prossima edizione di Amici? Non possiamo saperlo, ma l’autocandidatura è stata inviata. Cosa c’è nel suo futuro lavorativo? La Brandi ha ammesso:

“Ho ricevuto molte proposte che valuterò. Sia per la televisione, che per il teatro. Ho un sogno nel cassetto e devo rivelarlo. Mi piacerebbe molto partecipare ad Amici”.

Maria De Filippi valuterà la sua autocandidatura? Staremo a vedere. Al momento, le cattedre di Amici sono al completo, ma non si escludono cambiamenti.