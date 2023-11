I vicini di casa di Vita Di Bono e Luigi Buccino, i coniugi trovati morti in un appartamento a Corbetta, hanno dichiarato che la coppia litigava spesso.

Coniugi trovati morti, i vicini di casa: “Litigavano spesso”

Vita Di Bono e Luigi Buccino sono i coniugi trovati morti in un appartamento a Corbetta, in provincia di Milano. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio. La donna avrebbe ucciso l’uomo a coltellate, per poi togliersi la vita. Il figlio di 24 anni ha trovato i corpi e ha subito lanciato l’allarme. Le indagini hanno permesso di scoprire che la donna, 47enne originaria di Genova, soffriva da tempo di disturbi psichiatrici. Era già stata in cura all’ospedale di Magenta dopo che aveva provato a togliersi la vita. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito i due coniugi litigare spesso. La donna era ossessionata dall’idea di salvare il suo matrimonio, come riportato da Il Corriere della Sera, ma sospettava che il marito, 51enne originario della Calabria, la tradisse.

Omicidio-suicidio a Corbetta: la dinamica

Il rapporto tra i due coniugi era ormai finito da tempo e l’uomo era intenzionato ad andare via di casa. La donna aveva iniziato ad essere ossessionata dall’idea di riuscire a salvare il loro matrimonio. Nella giornata di domenica 5 novembre la donna avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito il marito alla schiena mentre stava dormendo, per poi sgozzarlo. Dopo averlo ucciso, si sarebbe tolta la vita. Al momento non è chiaro se i due la sera prima avessero litigato. Gli inquirenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e capire se la donna fosse ancora in cura.