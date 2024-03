Consiglio europeo: Giorgia Meloni attesa oggi alla Camera per il dibattito

Dopo l’incontro tenuto ieri al Senato, questa mattina la premier Giorgia Meloni dovrà presenziare ad un altro incontro, questa volta alla Camera, ma sempre incentrato sull’imminente Consiglio europeo. Durante il dibattito il Presidente del Consiglio avrà modo di toccare alcuni argomenti già affrontati ieri, come il supporto all’Ucraina.

L’affondo alle opposizioni

Oltre al supporto verso Kiev, dichiarandosi però contraria ad un intervento diretto, la premier durante il suo discorso al Senato ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro le opposizioni. Le sue parole si sono rivelate taglienti soprattutto nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte avrebbe infatti chiesto a Zelensky di “mettere la cravatta per cercare la pace“.

Ha poi aggiunto che la politica estera è una questione seria che l’entourage di Conte non sarebbe stato in grado di affrontare a dovere. In seguito Meloni ha anche attaccato il dem Filippo Sensi che in Unione europea ha visto Orban stare dalla parte di chi vuole frenare l’Ucraina senza però fare nulla a riguardo.

L’agricoltura

Il Presidente del Consiglio ha anche sottolineato come il suo governo sia quello che ha speso di più per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, ribadendo infine come non siano stati necessari i trattori nelle strade per prendere questa decisione.