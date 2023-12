Consiglio europeo, approvato pacchetto di sanzioni contro la Russia

Oltre al via libera per i negoziati sull’adesione della Moldavia e dell’Ucraina all’Ue, nella giornata di ieri il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles ha preso un’altra decisione molto importante.

Consiglio europeo: le sanzioni contro la Russia

I leader europei, infatti, hanno deciso di inasprire le sanzioni contro la Russia. Il 12esimo pacchetto di sanzioni è stato approvato: l’obiettivo è quello di limiare le capacità di Mosca di proseguire con la guerra di aggressione nei confronti di Kiev. Al nono paragrafo delle conclusioni si può leggere: “Il Consiglio Europeo accoglie con favore l’adozione del 12esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’accordo è stato accolto con favore dai leader ma necessita ancora di un’adozione formale da parte del Consiglio”.

Consiglio europeo: gli aiuti all’Ucraina

Risultano, invece, bloccati i nuovi aiuti che poteano essere destinati all’Ucraina. L’Ungheria di Orban aveva posto il veto e nella notte gli altri leader non sono riusciti a convincere il primo ministro a tornare sui suoi passi. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha commentato: “Abbiamo gli strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c’è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l’Ucraina”.