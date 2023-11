ControCorrente, il conto corrente di IBL Banca digitale e conveniente, assicura ai nuovi clienti, per primi 12 mesi, il tasso promozionale del 3,30% lordo sulle somme libere e sempre disponibili e il canone gratuito.

ControCorrente, è il conto che risponde alle esigenze quotidiane di quanti necessitano di soluzioni semplici e sicure per avere un rendimento sui risparmi, usufruire di condizioni convenienti e funzionalità evolute.

Con la promozione per nuovi clienti che aprono il conto dal 17 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024, ControCorrente offre un tasso annuo lordo del 3.30% per un anno e il canone gratuito per i primi 12 mesi.

Nello specifico, il tasso lordo garantito in base al saldo liquido giornaliero è pari al:

3,30% sulla liquidità fino a 50.000€;

3,00% sulla successiva liquidità superiore a 50.000€ e fino a 150.000€;

2,50% sulla ulteriore liquidità oltre 150.000€.

Inoltre, ControCorrente permette di attivare Time Deposit per ottenere un rendimento più elevato vincolando una somma per un periodo prefissato, da 3 a 36 mesi. Per le attivazioni entro il 31 dicembre 2023, è possibile beneficiare del rendimento annuo lordo del 4% anche per vincoli a 6 mesi.

ControCorrente può essere aperto online o recandosi presso una delle numerose filiali di IBL Banca, distribuite in tutto il territorio nazionale, dove il personale esperto è pronto ad offrire assistenza personalizzata.

IBL Banca si distingue per la sua profonda vocazione consulenziale, con un impegno costante a mettere al centro il cliente e le sue necessità finanziarie. IBL Banca garantisce supporto e assistenza multicanale e personalizzata attraverso: il personale nelle 54 filiali su tutto il territorio italiano; il Servizio Clienti

al numero verde gratuito 800.91.90.90, operativo dal lunedì al venerdì, e l’assistenza on line tramite i canali social ufficiali.