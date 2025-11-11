Controversia Legale in Europa: Il Parlamento Accusato di Irregolarità nei Contratti Vaccinali

Il Parlamento europeo è al centro di un acceso dibattito riguardante la gestione dei contratti vaccinali. La questione è emersa in modo significativo con una richiesta legale presentata a uno dei principali tribunali dell’UE, che potrebbe avere ripercussioni importanti per i leader europei. La controversia ruota attorno al rifiuto del Parlamento di consentire un’indagine approfondita sulla gestione di miliardi di euro in contratti vaccinali.

Il ricorso legale e le sue implicazioni

Un documento legale, rivelato da POLITICO, indica che il Tribunale generale ha ricevuto una mozione da parte di eurodeputati appartenenti a partiti di destra. Questi legislatori sostengono che la decisione presa il 3 settembre dai leader dei gruppi politici di non mettere ai voti la creazione di un comitato d’indagine fosse illegittima. I membri del Parlamento, in particolare quelli dei gruppi Europe of Sovereign Nations e European Conservatives and Reformists, hanno lanciato appelli per un’inchiesta su presunti illeciti e pratiche discutibili.

Le accuse di corruzione e abuso di potere

Christine Anderson, esponente dell’Alternative for Germany e firmataria della causa, ha dichiarato che oltre 180 membri hanno richiesto un’indagine su come l’UE ha gestito i contratti vaccinali. Anderson ha affermato: “La leadership del Parlamento non può ignorare una richiesta così significativa.” Questo solleva interrogativi sulla trasparenza del Parlamento e sul suo dovere di responsabilità nei confronti dei cittadini europei.

Procedura e tempistiche della causa

Il ricorso è stato formalmente presentato il 31 ottobre, con una scadenza per il Parlamento fissata al 20 novembre per rispondere alla richiesta di una decisione accelerata. Se il procedimento segue il protocollo standard, la questione potrebbe richiedere anni per essere risolta. Tuttavia, il Parlamento ha scelto di non commentare le questioni legali in corso.

Il ruolo del Conference of Presidents

Durante un incontro, Marieke Ehlers, membro del gruppo Patriots, ha accusato il Conference of Presidents di aver impedito un voto sull’inchiesta, sostenendo che non è compito dei leader di gruppo bloccare iniziative che dovrebbero essere accessibili a tutti i membri. Secondo le regole, i parlamentari possono avviare comitati d’inchiesta se riescono a raccogliere un numero sufficiente di firme, ma i tre eurodeputati coinvolti nel ricorso sostengono che i leader parlamentari abbiano violato queste norme.

La questione della trasparenza nell’UE

I comitati d’inchiesta vengono creati per esaminare eventuali abusi da parte delle istituzioni europee, inclusa la Commissione europea, che ha ricevuto critiche per la sua reticenza a condividere documenti relativi ai contratti con i produttori di vaccini, come Pfizer. Charlie Weimers, un altro europarlamentare, ha sottolineato che la questione non dovrebbe essere considerata sotto una lente politica, ma piuttosto come una violazione delle procedure legali.

Daniel Freund, un eurodeputato dei Verdi, ha riconosciuto che i ricorrenti potrebbero avere ragione nel sostenere che la decisione avrebbe dovuto essere presa in un’assemblea plenaria. Tuttavia, ha anche avvertito che consentire ai partiti di destra di avviare inchieste ripetute potrebbe compromettere il funzionamento del Parlamento e le sue capacità di controllo sull’operato del governo.

Le richieste di maggiore trasparenza e responsabilità all’interno delle istituzioni europee continuano a crescere. La situazione attuale potrebbe rappresentare un momento cruciale per l’Unione Europea nel suo percorso verso una migliore governance e fiducia pubblica.