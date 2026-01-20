Controversia sull'appartamento di Larisa Dolina: chiavi finalmente consegnate

La storia dell’appartamento di Larisa Dolina, famosa cantante russa, ha catturato l’attenzione dei media per diversi mesi. Un complicato intrigo di frode ha portato a una lunga e contorta battaglia legale che ha coinvolto la Dolina e la sua acquirente, Polina Lurye. Questo caso ha avuto ripercussioni significative sul mercato immobiliare russo, scatenando timori sulle vendite di proprietà.

Un acquisto controverso

, Polina Lurye, un’imprenditrice di 34 anni, ha acquistato un lussuoso appartamento di cinque stanze nel quartiere Khamovniki di Mosca per ben 112 milioni di rubli, pari a circa 1,4 milioni di dollari. Tuttavia, il sogno di possedere una casa in una delle zone più esclusive di Mosca si è trasformato in un incubo quando si è rivelato che la Dolina era stata ingannata da truffatori che si spacciavano per agenti dei servizi segreti russi, l’FSB.

Il ruolo dei truffatori

I truffatori non solo avevano ingannato la Dolina nel vendere il suo appartamento, ma avevano anche avuto contatti con Lurye, che ignara del raggiro, ha proceduto all’acquisto. Questo ha dato il via a un acceso scontro legale per stabilire la legittimità della transazione. Inizialmente, tre tribunali hanno deciso a favore della cantante, creando quello che è stato definito l’effetto Dolina, un fenomeno che sollevava preoccupazioni su come i venditori potessero allontanarsi da affari già conclusi, mantenendo sia il denaro che la proprietà.

Il verdetto finale

La situazione ha preso una piega inaspettata quando, a dicembre, la Corte Suprema russa ha stabilito che Lurye era la legittima proprietaria dell’appartamento. Questo verdetto è stato visto come una rara vittoria per chi non ha legami con il regime del Cremlino, un’eccezione nel contesto di un sistema giudiziario spesso influenzato dalla politica. La decisione ha portato alla conclusione di un contenzioso che ha tenuto la nazione con il fiato sospeso.

Procedura di sgombero

La settimana scorsa, Svetlana Sviridenko, avvocato di Lurye, ha confermato la consegna delle chiavi all’acquirente, affermando che le autorità competenti avevano ora completato l’operazione di sgombero. Dolina aveva inizialmente tardato a lasciare l’appartamento, citando vacanze all’estero come motivazione. Tuttavia, il suo legale ha chiarito che la cantante aveva già liberato l’appartamento due settimane prima che i funzionari arrivassero per l’evacuazione forzata.

Le conseguenze legali

Nel novembre scorso, quattro truffatori sono stati condannati a pene detentive che vanno da quattro a sette anni per il loro coinvolgimento nell’inganno che ha colpito sia la Dolina che Lurye. Questo caso ha portato a un incremento dei contenziosi legali legati a vendite immobiliari fraudolente, con un aumento del 20% negli ultimi dodici mesi, evidenziando una crescente vulnerabilità nel mercato immobiliare russo.

In conclusione, la saga legale che ha coinvolto Larisa Dolina e Polina Lurye è un chiaro monito sui rischi che i venditori e gli acquirenti possono affrontare nel mercato immobiliare. La speranza è che questo caso possa portare a una maggiore protezione per le vittime di frodi simili, contribuendo a ripristinare la fiducia nel sistema.