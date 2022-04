Questa prima parte delle semifinali di Coppa Italia è stata ufficialmente archiviata. L'Inter ha sconfitto il Milan per 3-0.

Semifinali molto amare per il Milan che in questo match di ritorno contro l’Inter hanno perso con il punteggio di 3-0. A segnare per i nerazzurri Lautaro Martinez con una doppietta (4′, 40′) e Gosens (82′).