Coppa Italia, la Cremonese fa l'impresa e vola in semifinale: Roma battuta 2-1

Dopo aver eliminato il Napoli la Cremonese fa un'altra impresa: eliminata la Roma di Mourinho. Giallorossi eliminati e i lombardi sono in semfinale

Dopo 36 anni la Cremonese torna in semifinale di Coppa Italia.

A farne le spese è una Roma irriconoscibile, che perde 2-1 e viene eliminata dalla squadra di Ballardini, ultima in Serie A. Rete di Dessers, autogol di Celik, non basta il lampo finale di Belotti. La squadra di Ballardini, dopo aver fatto fuori anche il Napoli agli ottavi, sfiderà la Fiorentina ad aprile.

Le formazioni e il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (46′ Smalling), Kumbulla (46′ Zalewski), Ibanez; Celik, Cristante (46′ Matic), Tahirovic (57′ Abraham), El Shaarawy; Volpato (46′ Dybala), Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Silva, Camara, Wijnaldum, Bove, Faticanti, Solbakken.

All. José Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione; Pickel (64′ Benassi), Castagnetti (83′ Galdames), Meité, Felix (46′ Valeri); Tsadjout (66′ Ciofani), Dessers (46′ Okereke).

A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Borghesan, Gardoni.

All. Davide Ballardini

Il primo tempo

La Roma va incontro a una notte difficilmente pronosticabile anche nei peggiori incubi. La Cremonese ha sbancato l’Olimpico con una prestagione di cuore, corsa e colpi al momento giusto.

Un’impresa costruita già nella prima frazione di gara, con la svolta che arriva al 26′. Errore di Kumbulla a centrocampo, Dessers ruba palla e penetra in area di rigore: Rui Patricio lo Stende e il rigore è inevitabile. Giallo per il portiere e Dessers dal dischetto porta in vantaggio la Cremonese.

La ripresa

Nel secondo tempo la Roma non si sveglia e gli ospiti impilano altri mattoni per l’impresa.

Al 49esimo arriva il raddoppio della Cremonese. Pickel entra in area, mette in mezzo e Celik devia beffardamente nella porta di Rui Patricio. Autogol e i lombardi raddoppiano. Non serve a niente il gol nel finale di Belotti.