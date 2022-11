Coppia abbandona 7 bambini in una casa sporca con 35 cani: condannato a 4 mesi di carcere

Una coppia di Eastbourne, nel Regno Unito, è stata condannata per aver abbandonato 7 bambini in una casa sporca con 35 cani.

Una coppia ha abbandonato 7 bambini, tra i 4 e i 17 anni, in un appartamento sporco di Eastbourne, nel Regno Unito, con 35 cani. La casa era nel pieno degrado, sporca, con vestiti sparsi in giro, cibo scaduto ed escrementi animali. I responsabili sono Christopher Bennet e Gemma Brogan, di 35 e 41 anni. A maggio si erano dichiarati colpevoli di abbandono di minori e maltrattamento di animali. Lo scorso 4 novembre sono stati condannati a 18 settimane di carcere dalla Lewes Crown Court, come riportato dalla Polizia del Sussex.

I fatti risalgono al giugno 2021, quando gli agenti di polizia hanno effettuato un blitz nell’appartamento. “La puzza era talmente forte che i poliziotti respiravano a malapena una volta entrati dentro. L’intera casa era in condizioni ripugnanti” ha dichiarato l’agente investigativo Fiona Ashcroft.

“C’era un suono assordante di cani che abbaiavano, proveniente dalla stanza di fronte al corridoio.

Quando la porta del soggiorno è stata aperta, gli agenti sono rimasti sconvolti nel vedere dozzine di cani scavalcare l’un l’altro per cercare di raggiungere la porta aperta. Tutti sembravano malnutriti e magri. La loro pelliccia era unta, arruffata e ricoperta di feci. Tra gli animali e i rifiuti, gli agenti hanno notato anche un bambino addormentato su un divano: addosso aveva soltanto un pannolino sporco” ha spiegato l’agente.

Secondo quanto riferito dalle autorità, al momento dell’irruzione erano presenti 10 persone e 35 cani all’interno della proprietà. I minori sono stati portati via e affidati alle cure dei servizi sociali. Anche i cani sono stati portati via e presi in consegna dalla “Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“. Oltre alla detenzione, il tribunale ha proibito a Brogan di adottare animali per 5 anni e alla Bennet a tempo indeterminato. La donna dovrà anche osservare un periodo di riabilitazione di 30 giorni e svolgere 100 ore di lavori socialmente utili.