Coppia bloccata in vacanza in Madagascar, l’appello della madre: “Mia figlia è malata”

Il viaggio di nozze e la felicità che diventa incubo per una coppia bloccata in vacanza in Madagascar, l’appello della madre: “Mia figlia Aurora è malata”

Una coppia italiana di Falconara Marittima si trova bloccata in vacanza in Madagascar e tramite i sociale arriva in queste ore il disperato appello della madre: “Mia figlia è malata”. Alessandra Falaschini e Luca Socionovo si trovano in un villaggio turistico senza cure adeguate per loro ma soprattutto per la loro figlioletta di soli 3 anni, Aurora, malata di gastroenterite e bisognosa di cure che da quelle parti non sono in grado di fornire con la giusta efficacia terapeutica.

Coppia bloccata in vacanza in Madagascar

I due erano in viaggio di nozze in Madagascar: lei ostetrica all’ospedale pediatrico Salesi, lui vigile del fuoco. E i due sono bloccati da giorni assieme alla loro bimba Aurora di 3 anni malata con la gastroenterite in un villaggio del Madagascar. Per la precisione i tre si trovano in un resort di Nosy Be, un’isola dello stato insulare africano. Alessandra e Luca non riescono a ricevere cure mediche adeguate per la piccola ed hanno quindi chiesto aiuto per mezzo di un appello social.

“Non hanno saputo mettere una flebo ad Aurora”

In particolare chiedono che qualcuno possa aiutarli visto che “i sanitari non sono stati in grado di mettere una flebo ad Aurora per reidratarla. Qui non sono stati in grado di fare una flebo ad una bambina”. E ancora: “Siamo andati alla polizia, abbiamo chiamato l’ambasciata e il consolato: chiediamo che ci vengano a prendere con un aereo privato a pagamento, in modo da poter portare a curare Aurora in un ospedale italiano”.

E in chiosa: “Mai avrei pensato di dover fare questo video, vi chiedo di condividerlo in modo che possa raggiungere più canali possibili e che qualcuno ci aiuti”.