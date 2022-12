Coppia di turisti francesi presi a sassate in Marocco: morta la donna

Due 80enni in vacanza in Marocco sono stati aggrediti e presi a sassate da un uomo: la donna ha riportato un trauma cranico e ha perso la vita

A 48 ore dalla semifinale dei Mondiali di calcio Francia-Marocco, una coppia 80enne è stata aggredita mentre era in vacanza nel villaggio rurale di Moulay Bousselham, non lontano dalla capitale marocchina Rabat.

La donna ha riportato un trauma cranico che le ha causato il decesso.

La coppia è stata presa a sassate

L’aggressore ha preso a sassate i due francesi, causando conseguenze irreversibili per la donna che ha perso la vita. I due sono stati trasportati d’urgenza dai soccorsi all’ospedale di Rabat, dove la dottoressa Leila Derfoufi si è espressa invece positivamente sulle condizioni dell’uomo, che sembra essere in condizioni stabili e fuori pericolo.

Un’aggressione che sembra ingiustificata

Al momento, l’aggressione da parte dell’uomo marocchino all’anziana coppia di francesi sembra non avere alcun movente o gustificazione. Tuttavia, tenendo in considerazione la nazionalità dei due e il clima esagitato legato alla prossima semifinale dei Mondiali Fifa Qatar 2022 tra Francia e Marocco, non è da escludere che alla base del gesto possa esserci una motivazione legata esclusivamente a un fanatismo patriottico acutizzato dalla competizione calcistica in corso.

Non sarebbe la prima volta, durante questi Mondiali, in cui tifo o festeggiamenti si siano tramutati in atti di violenza gratuita: ricordiamo l’aggressione di qualche giorno fa a Verona da parte di uomini incappucciati a un gruppo di marocchini che nei pressi di piazza Bra stavano festeggiando la vittoria contro la Spagna.