Corciano, scontro tra due auto: morta bambina di 4 anni. Grave la madre

Una tragica vicenda ha sconvolto la provincia di Perugia dove una bambina di soli 4 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto sulle strade di Corciano. Stando a quanto appreso, la piccola al momento dei soccorsi sarebbe deceduta.

Gravissima la madre si trovava alla guida del veicolo. La donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Perugia.

Oltre alla donna sarebbero risultate ferite nello scontro altre due persone, seppure in condizioni meno gravi. Non sarebbero note le cause dell’incidente. Al fine di fare luce su quanto successo sarebbero in corso degli accertamenti da parte della Polizia Stradale.

Corciano incidente, la vicenda

L’incidente è avvenuto intorno nella prima serata di lunedì 17 maggio intorno alle ore 19.00 a Corciano all’altezza tra le frazioni di Migiana e Mantignana.

Stando a quanto riportano prime ricostruzioni si sarebbero scontrate due auto, anche se sarebbe per il momento sconosciuta la dinamica. Tra le persone coinvolte una bambina di pochi anni che sarebbe già deceduta all’arrivo dei soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro se non quello dichiararne il decesso.

Corciano incidente, l’intervento degli operatori sanitari

Tempestivo l’intervento dei soccorsi arrivati sul posto con ben tre ambulanze, nonché quello dei vigili del fuoco del comando di Perugia e della Polizia municipale di Corciano che sarebbe stata impegnata nelle operazioni di accertamento al fine di verificare cosa possa essere successo in quei minuti.

Corciano incidente, le vittime

Oltre alla bambina morta poco dopo lo schianto è stata coinvolta anche la madre trasporta in codice rosso e ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Perugia. Ferite anche due persone che tuttavia non sarebbero gravi.

Ad ogni modo la sicurezza stradale sarebbe già al lavoro al fine di ripristinare il tratto di carreggiata interessato dallo scontro tra i due veicoli.

Corciano incidente, gli ultimi precedenti

Sabato 5 maggio intorno alle ore 14.30, un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo del veicolo mentre si trovava sulla via Tuscolana. Stando a quanto appreso l’uomo durante l’impatto si sarebbe scontrato contro il guard rail finendo ai bordi della carreggiata.

Nel pomeriggio di domenica 16 maggio lungo la via Aurelia Un uomo è morto a seguito di un terribile incidente nel quale sarebbero stati coinvolti ben 5 veicoli vale a dire due moto, due auto e uno scooeter. Oltre all’uomo sarebbero stati tre le persone in condizioni gravi.