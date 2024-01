Corea del Nord, arma nucleare sottomarina testata

In queste ore sta facendo discutere in tutto il mondo la dichiarazione che è arrivata direttamente dalla Corea del Nord. Il paese ha voluto dare una vera e propria risposta provocatoria dopo al Giappone, agli Usa e alla Corea del Sud dopo le esercitazioni navali. Così è stata testata un’arma nucleare sottomarina.

La risposta della Corea del Nord

Secondo quanto dalla Kcna, ovvero l’agenzia di stampa del Nord Corea, il ministro della difesa del paese Kim Jong-gwan, ha definito gli addestramenti di Tokyo, Washington e Seul come pericolose per la sicurezza della Corea del Nord. Proprio per questo motivo hanno deciso di fare il test dell’arma nucleare sottomarina denominata Haeil-5-23.

L’arma della Corea del Nord

Stando a quanto si legge, questo sistema d’arma nucleare sottomarino è attualmente in fase di sviluppo presso il Mare orientale della Corea. Da ciò che si apprende, inoltre, il nome stesso dell’arma Haeil-5-23 significa letteralmente tsunami. Da qui le varie ipotesi dei media che l’arma in questione possa servire proprio come uno tsunami radioattivo, per andare ad annientare il nemico tramite, quindi, una esplosione di tipo sottomarino.

Al momento, in attesa di ulteriori notizie e verifiche, è ciò che si sa in merito.