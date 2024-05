Ennesimo incidente stradale la mattina del 31 maggio, nel territorio comunale di Corigliano Rossano, sulla statale 106. Per la precisione, si è verificato un violento scontro tra un furgone (un Iveco Daily) e un’auto elettrica. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Rossano.

Corigliano Rossano: morto uomo di 42 anni

Il territorio in questione è purtroppo conosciuto per altri incidenti simili, come quello recente che ha visto un uomo di 42 anni, a bordo della sua auto, perdere il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’uomo è morto nel corso del sinistro.

Scontro tra 2 auto e furgone: un morto

Da ricordare, sempre di recente, un altro grave sinistro lungo la statale 106. A differenza dell’ultimo sinistro, questo, risalente allo scorso 16 maggio, ha visto un bilancio drammatico: un morto e due feriti. I mezzi coinvolti, in questo caso, sono stati un furgone e due auto.

Il drammatico episodio di Bologna

Come se questo non bastasse, è da segnalare la sera dello scorso 30 maggio un altro tragico episodio avvenuto lungo il raccordo autostradale di Sasso Marconi (Bologna). Per motivi ancora da accertare si è qui verificato uno scontro tra due auto durante cui hanno perso la vita un uomo di 59 anni e il figlioletto di 8.