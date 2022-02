Coronavirus, bilancio del 9 febbraio 2022: 81.367 nuovi casi e 384 morti in più

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 9 febbraio, che sale di 81.367 casi e 384 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 9 febbraio. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 101.864 contagi, sono stati registrati 81.367 casi positivi, 384 decessi e 134.460 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 11.847.436 contagi, 149.896 vittime e 9.822.915 guariti.

Si contano -26 terapie intensive e -405 ricoveri.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Sono 731.284 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno all’11,1% (+0,9%).