Grave incidente sulle strade di Penone, una frazione della città di Cortaccia, situata nella zona della Bassa Atesina. Un bambino di 9 anni è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada. Secondo quanto riferito dai medici, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Cortaccia, bimbo di 9 anni investito mentre attraversava la strada: è ferito

Il terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 Giugno, poco dopo le ore 18:15. Un bambino di 9 anni è stato investito a Penone mentre attraversava la strada: al momento non si sa se il piccolo, al momento dell’impatto, si trovasse sulle strisce pedonali o se sia spuntato dal nulla.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto è subito intervenuto il medico di emergenza, ma dopo pochi attimi si è capito che sarebbe stato necessario per lui il trasferimento in ospedale. I medici del 118 lo hanno trasferito in croce bianca all’ospedale di Bolzano, dove il bambino di 9 anni è stato ricoverato. Da quanto si apprende, il piccolo ha subito gravissime ferite al braccio e alla gamba, ma non è in pericolo di vita.