Cornaredo, 20enne trovato morto sul ciglio della strada

Il cadavere di un giovane è stato trovato all’alba sul ciglio della provinciale 162 a Cornaredo, in provincia di Milano. Un passante ha notato il corpo del ragazzo a bordo della strada verso le 5.30 di questa mattina, 27 giugno, e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto è arrivato il personale dell’Areu e i carabinieri di Corsico. La vittima è un ragazzo di 20 anni, di origine nordafricana, senza documenti. Le indagini sono in corso per identificare la vittima e accertare le cause della morte.

Cornaredo, 20enne trovato morto sul ciglio della strada: tutte le ipotesi

L’ipotesi principale è che il ragazzo sia stato travolto da un’auto durante la notte e che l’automobilista non si sia fermato per prestare i primi soccorsi. Non si escludono al momento le altre ipotesi. I carabinieri cercheranno di ricostruire quanto accaduto, anche analizzando tutte le immagini delle telecamere presenti nella zona.