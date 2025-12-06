Il Presidente del Consiglio è tornato di fronte alle telecamere dopo diverso tempo, parlando del futuro dell'Italia e del Continente.

Giorgia Meloni è tornata in televisione, in particolare su La7, dopo oltre un anno dall’ultima volta e nell’intervista che ha rilasciato ad Enrico Mentana ha voluto parlare apertamente del ruolo dell’Europa per il futuro e del rapporto che il continente, ed in particolare il nostro paese ha con gli Stati Uniti.

Il rapporto con Trump è buono

La Premier ha sottolineato in apertura che a differenza di quanto sta accadendo in altre democrazie, il rapporto e l’idea di politica estera di Donald Trump è buono e non rappresenta un problema.

In particolare ha aggiunto che “il dibattito tra Usa e Europa va avanti da molto tempo” come riporta da Ansa.it e ha anche focalizzato l’attenzione sul Dossier Ucraina spiegando che il sostegno italiano a Kiev è presente per arrivare ad una pace vera.

L’Europa deve riuscire a difendersi da sola

Riallacciandosi al rapporto con Donald Trump, Meloni ha posto l’accento sulla posizione dell’Europa: “L’Europa se vuole tornare grande deve difendersi da sola“.

Ha focalizzato il proprio discorso sull’importanza che deriva dall’affiancamento di un’altra nazione in uno scenario difensivo, questo comporta sempre “un prezzo da pagare”.

Per questo motivo se si vogliono cambiare le cosa è necessario puntare maggiormente sulla difesa all’interno del continente e questo “ha un costo economico” ma garantisce maggiore libertà, soprattutto a livello politico.