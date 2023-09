Un 22enne avrebbe attirato una ragazzina in un vicolo con un pretesto per poi violentarla. Il giovane è stato arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano (Cosenza). Nonostante l’accusa di violenza sessuale, il ragazzo si trova al momento agli arresti domiciliari. L’episodio è accaduto a Schiavonea di Corigliano Rossano, dove sono intervenuti i militari in seguito a una richiesta al 112.

Cosenza, ragazzina abusata da 22enne: l’intervento degli agenti

In seguito a una chiamata di soccorso, le forze dell’ordine sono intervenute per assistere una minorenne che ha riferito di essere stata vittima di abusi da parte di un uomo di 22 anni, che conosceva solo di vista. Attualmente, sono in corso indagini sull’incidente sotto la supervisione della Procura di Castrovillari.

Cosenza, ragazzina abusata da 22enne: raccolte delle prove

Come informa FanPage, le autorità hanno raccolto alcune prove che suggeriscono la colpevolezza del 22enne nell’abuso della minore. Secondo quanto affermato dalle autorità, ci sono “gravi e concordanti indizi di reato” a carico del giovane.

Cosenza, ragazzina abusata da 22enne: da chiarire la dinamica

La dinamica esatta degli eventi non è ancora chiara, e l’età della vittima non è stata specificata. Secondo quanto riferito dalla ragazza che ha presentato denuncia, conosceva il suo presunto stupratore solo di vista. Sembrerebbe che l’abbia attirata in un vicolo utilizzando una scusa e poi avrebbe abusato di lei. La minorenne ha spiegato questi dettagli alle forze dell’ordine, ma ulteriori informazioni sulla vicenda saranno rese pubbliche man mano che le indagini proseguono.