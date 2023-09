Sono emersi tutti i terribili dettagli dello stupro di gruppo di Caivano, ai danni di due bambine di 10 e 12 anni. Una violenza che è stata mostrata in videochiamata, per cui sei minorenni sono stati arrestati e uno andrà in comunità.

Stupro di Caivano: “La tragedia ripresa in videochiamata”

Sono terribili i dettagli emersi sullo stupro di gruppo di Caivano, ai danni di due bambine di 10 e 12 anni. Secondo quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei dei sette minorenni coinvolti nella terribile vicenda, emessa dal tribunale dei minori di Napoli ed eseguita la scorsa notte dai carabinieri, è emerso che le violenze non sono solo state registrate, ma sono anche state trasmesse in diretta in una videochiamata di gruppo. La violenza diffusa in videochiamata sarebbe una delle poche consumate non in gruppo.

Stupro di Caivano: “Una cuginetta minacciata col bastone dal fidanzato”

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, le due bambine sono state più volte costrette a seguire i ragazzi in aree isolate del Parco Verde di Caivano e a subire rapporti sessuali. In un paio di occasioni una delle due ha accettato di andare da sola a casa di uno del gruppo, che l’ha convinta facendole credere di volersi fidanzare con lei. Invece, l’ha violentata riprendendo tutta la scena. Le violenze sarebbero iniziate due mesi prima del 30 luglio, quando i genitori di una delle due bambine ha sporto denuncia. I primi stupri sarebbero stati consumati in una zona adibita in passato a isola ecologica, uno spazio usato come campetto da calcio e all’interno di una villa comunale dove sarebbe anche stata montata una tenda per poter agire senza essere visti. Tra i ragazzi del gruppo anche il fidanzato di una vittima, che l’avrebbe costretta a subire le violenze minacciandola con un bastone.