Il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso nove misure cautelari per i casi di stupro ai danni delle due ragazzine vioentate al Parco Verde di Caivano

Nella giornata di oggi, il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e il Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno emesso un totale di nove misure cautelari nei confronti di sette minori e due maggiorenni. Il gruppo è ritenuto responsabile dei terribili stupri ai danni delle due ragazzine avvenuto qualche settimana fa al Parco Verde di Caivano.

Stupri al Parco Verde di Caivano: il caso

Erano i primi giorni di luglio quando due ragazzine di 13 anni sono state stuprate da un gruppo di coetanei al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Le due giovani sarebbero state attirate in un capannone abbandonato con l’inganno e poi violentate. Le due si sono sfogate con i loro parenti nei giorni successivi e hanno avviato le pratiche per denunciare i responsabili.

Stupri al Parco Verde di Caivano: le misure cautelari

Le indagini sono proseguite per diverse settimane, fino alla svolta della giornata di oggi. Il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e il Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, infatti, hanno emesso nove misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni. Alle ore 11 si terrà una conferenza stampa alla Procura di Napoli Nord ad Aversa.