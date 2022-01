Costa Concordia, la figlia di Schettino: “Mio padre sta espiando la sentenza in religioso silenzio”

La figlia di Francesco Schettino, Rosella, parla di suo padre sottolineandone silenzio perenne dopo i fatti della Costa Concordia.

A quasi 10 anni dal naufragio della Costa Concordia, i familiari e i legali del capitano della nave, Francesco Schettino, stanno tentando un percorso di riabilitazione di colui che mediaticamente è sempre stato ritenuto il principale responsabile della tragedia. L’ultimo intervento in tal senso è quello di Rossella Schettino, la figlia del capitano, che ha chiesto maggiore rispetto per il papà.

Costa Concordia, parla la figlia di Schettino

“È sotto gli occhi di tutti – ha detto la figlia di Francesco Schettino – che mio padre sta espiando la sentenza in religioso silenzio e pertanto, nel rispetto delle vittime, invito anche gli altri, a fare altrettanto”.

Costa Concordia, le parole della figlia Schettino

“All’epoca dell’incidente ero appena quindicenne – ha aggiunto Rossella – Se esiste una scala di misurazione del dolore per quanto accaduto, credo che il mio sia il più prossimo a quello di coloro che sono stati colpiti negli affetti più cari”.

La figlia di Schettino sui fatti della Costa Concordia

Nelle sue parole anche il riferimento al prossimo anniversario del naufragio, che la stessa spera non sia “un evento da celebrare ma una triste ricorrenza, che non dovrebbe lasciare spazio ad autocelebrazioni né generare onde emotive, che potrebbero essere dannose per il sereno prosieguo degli iter giudiziari previsti dalla legge italiana ed europea”.

Infine la figlia di Schettino si rivolge ai familiari delle vittime della Concordia, rinnovando loro “sincera e sentita vicinanza” espressa anche dal padre durante il processo.