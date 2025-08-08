Un giovane di circa 20 anni è stato trovato morto a bordo di una barca ancorata nelle acque della Costa Smeralda. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause del decesso, mentre emergono le prime ipotesi su quanto accaduto.

Costa Smeralda, ventenne trovato morto in barca

Un grave episodio si è verificato questa mattina nella Marina di Portisco, in Costa Smeralda, quando il corpo senza vita di un ragazzo di circa 20 anni è stato scoperto a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porto turistico di Olbia.

L’allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 11 da un passante che ha notato qualcosa di anomalo sulla barca.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La polizia di Stato, affiancata dalla sezione scientifica, ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre una squadra dei vigili del fuoco, compreso il nucleo batteriologico, sta eseguendo verifiche tecniche sull’ambiente circostante.

Costa Smeralda, ventenne trovato morto in barca: le prime ipotesi

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe stata provocata da un’intossicazione legata alle esalazioni chimiche sprigionate da un WC chimico presente a bordo. Questi servizi igienici, utilizzati comunemente sulle imbarcazioni, contengono sostanze come ammoniaca e formaldeide che, in ambienti chiusi e poco ventilati, possono rivelarsi pericolose se non fatali.

Un malfunzionamento o una manutenzione insufficiente del sistema potrebbe aver causato un accumulo letale di gas tossici, saturando rapidamente l’aria della cabina. L’imbarcazione è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori approfondimenti, mentre si attende l’esito dell’autopsia per confermare ufficialmente le cause del decesso.