Costantino Vitagliano ha un nuovo lavoro: “GF Vip? Mi pagavamo 5mila euro a puntata”

Costantino Vitagliano ha confessato di avere un nuovo lavoro e ha anche svelato perché non accetterebbe volentieri nuovi ingaggi in tv.

Costantino Vitagliano: il nuovo lavoro

Costantino Vitagliano è da tempo lontano dal piccolo schermo e ha rivelato in un’intervista radio di avere un nuovo lavoro a capo di un’agenzia interinale.

L’ex volto tv ha anche confessato che perché non accetterebbe nuovi ingaggi in tv, nonostante gli siano stati proposti:

“Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet”, ha dichiarato, e ancora: “Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati.

In tutto erano 10 puntate”.

Costantino Vitagliano: la vita privata

Costantino Vitagliano ha anche confessato di essere single: l’unica cosa che gli interesserebbe è concentrarsi sul tempo trascorso insieme a sua figlia, Ayla, nata dall’amore naufragato per Elisa Mariani. “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”, ha confessato Costantino, che oggi sembra sereno lontano dal piccolo schermo.

L’ultima relazione nota da lui avuta è stata quella con Irene Casartelli, ma anche questa storia sarebbe presto naufragata. Ci sarà un nuovo amore nella vita di Costantino? I fan sono curiosi di saperne di più.