Costanzo si sfoga contro Mediaset: la lettera di Pier Silvio Berlusconi

Dopo lo sfogo di Maurizio Costanzo contro Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera in risposta al conduttore.

A poche settimane di distanza dallo sfogo di Maurizio Costanzo per non esser stato menzionato durante la presentezione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera “pacificatrice” nei confronti del conduttore.

Maurizio Costanzo: lo sfogo di Pier Silvio Berlusconi

Alcune settimane fa Maurizio Costanzo si era sfogato perhcé il suo famoso Maurizio Costanzo Show – che nella stagione 2021/2022 volgerà alla sua 40esima edizione – non era stato menzionato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset da parte dell’ad Pier Silvio Berlusconi. “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show.

Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”, ha tuonato Costanzo, visibilmente irritato per quanto accaduto.

Maurizio Costanzo: la lettera di Pier Silvio Berlusconi

Ad alcune settimane di distanza dalla vicenda lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera al conduttore per manifestargli la sua imperitura ammirazione: “Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90, quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv.

E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”, si legge nel messaggio. La lettera basterà a placare gli animi?

Maurizio Costanzo: le indiscrezioni sulla nuova edizione

Maurizio Costanzo ha già lasciato trapelare alcune informazioni su quella che sarà la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Il marito di Maria De Filippi ad esempio ha annunciato che gli piacerebbe avere l’allenatore della Roma Mourinho tra gli ospiti del programma. “Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano”, ha dichiarato il conduttore, orgoglioso per l’importante traguardo raggiunto con il suo famoso programma tv. In tanti non vedono l’ora di sapere le ulteriori novità riguardanti la nuova stagione del programma.