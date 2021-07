Covid, a Padova aumento di positivi tra i bambini: boom di accessi al pronto soccorso

A Padova è stato segnalato un forte aumento dei contagi da Covid tra i bambini. Ci sono stati moltissimi accessi al pronto soccorso.

I contagi da Covid tra gli adulti a Padova sono in calo. La situazione che sta facendo preoccupare in modo molto importante sono gli accessi al pronto soccorso pediatrico dell’Azienda ospedaliera per sospetti casi Covid nelle ultime settimane. Sono in aumento i casi di Covid tra i bambini. La diffusione del virus tra i più piccoli sta aumentando, a Padova. Fino a poco tempo fa aveva colpito in modo più significativo gli adulti, ma oggi le cose sembrano essere cambiate.

Ci sono stati 766 accessi al Pronto Soccorso pediatrico in 14 giorni, con una media di 54 al giorno, 210 legati a sintomatologia da Coronavirus. Si tratta del 27% del totale, con due ricoveri.

Durante l’ultimo periodo, i casi di Covid tra gli adulti sono diminuiti in modo molto significativo. Sono scesi da 5.384 a 3.839 in poche settimane.

Si tratta di un calo molto importante, come sottolineato dal direttore generale Giuseppe Dal Ben. “Un calo importante, che si è assestato in questi ultimi giorni, seppur andando in diminuzione costante. Ad oggi i positivi ricoverati presso la struttura sono 46, erano 138 il 20 aprile. Sicuramente un dato positivo, che fa ben sperare, ma dobbiamo continuare ad essere ligi nei comportamenti per diminuire ulteriormente i contagi” ha spiegato Giuseppe Dal Ben.

Durante l’ultima settimana la microbiologia dell’Ospedale di Padova ha testato 14.751 tamponi, registrando 482 nuovi casi. Dal 20 aprile il Suem ha effettuato 3.032 missioni di soccorso, circa 216 al giorno. Di queste l’11% riguardavano pazienti con sintomi Covid. In questi 14 giorni ci sono stati 3.882 accessi al Pronto Soccorso da parte di adulti, con una media di 277 al giorno. Di questi 222 erano legati al Covid e il 27% è stato ricoverato. Nell’ambito medico si registrano 697 presenze, in media 49 al giorno, 402 nella sub.-intensiva e 337 nell’intensiva.