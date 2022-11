Covid al GF Vip, Bassetti: "Ecco come si deve agire"

Nelle ultime ore al GF Vip ben 5 concorrenti sono risultati positivi a Covid-19.

Sulla questione è intervenuto il virologo Matteo Bassetti.

I casi Covid al GF Vip

Al Grande Fratello Vip 7 i concorrenti Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita (a cui si è aggiunta Pamela Prati, uscita nell’ultima diretta) sono risultati positivi al Coronavirus. Sulla questione si è espresso il virologo Matteo Bassetti che ha ribadito l’inutilità dei tamponi all’interno dei reality show e quali sarebbero le norme da seguire in casi come questo (dove, intanto, i concorrenti risultati positivi sono stati portati in isolamento domiciliare in attesa di poter tornare all’interno del programma).

“Il virus ormai è entrato, andranno osservate le persone e se ci sarà qualcuno che svilupperà dei sintomi si farà un tampone e si vedrà se è il caso di isolarlo. A meno che non si voglia montare un caso dove il caso non esiste”, ha dichiarato il virologo, e ancora: “Il virus oggi è un raffreddore, una forma influenzale perché siamo vaccinati, perché la variante è diversa è così. Spero che questa cosa che è successa al GF Vip ci faccia capire che la filosofia dello zero Covid che è quella cinese non porta da nessuna parte”.

Pamela Prati positiva

Nelle ultime ore anche Pamela Prati ha annunciato di essere risultata positiva a Covid-19 e in tanti si chiedono se risulteranno positivi nelle prossime ore anche Marco Bellavia e Alfonso Signorini (che avevano baciato la showgirl durante l’ultima diretta del reality show).