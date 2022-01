Covid, Babudieri: “La curva dei contagi sale ancora, Omicron è la svolta”

Il responsabile di Malattie infettive di Sassari, Sergio Babudieri, è tornato a parlare in un'intervista della curva dei contagi Covid in Italia

Il responsabile di Malattie infettive di Sassari, Sergio Babudieri, è tornato a parlare in un’intervista della curva dei contagi Covid in Italia.

Sergio Babudieri sulla curva di contagi Covid: l’intervista

Il professor Sergio Babudieri, responsabile dell’unità operativa di Malattie infettive dell’Aou di Sassari, ha rilasciato un’intervista a ‘La Nuova Sardegna.it’ in cui ritorna sul tema Covid e sulla curva dei contagi Omicron.

Sergio Babudieri sulla curva di contagi Covid: Omicron

Ma che cos’è la variante Omicron? Babudieri da la sua interpretazione, in base ai dati raccolti e alle esperienze da lui vissute negli ultimi mesi: “Parliamo di una variante con un tasso di contagiosità molto più elevato, che ha 3 giorni di incubazione e non 7 come le altre, e che dunque si diffonde più velocemente ed in maniera esponenziale. Così capillare da non consentire più alcun tracciamento.

Da riempire i reparti ospedalieri perché spesso non dà sintomi, specie su persone con tre dosi di vaccino. E chi sono quelli con tre dosi? I sanitari…”

Sergio babudieri sulla curva di contagi Covid: le caratteristiche

Secondo Babudieri questa variante ha due caratteristiche ben precise che potrebbero aiutarci ad uscire dalla pandemia: “Credo che Omicron, se si riuscisse a gestirla, possa diventare un’arma a nostro favore. Ha due caratteristiche: è estremamente pervasiva e rapida, e allo stesso tempo poco aggressiva sull’organismo.

Se l’unica strada da percorrere per un ritorno alla normalità è quella dell’immunità naturale di gregge, tradotto tutti contagiati-tutti immunizzati, Omicron sta lavorando a questo obiettivo. Ci sono governi, come l’Inghilterra, che in sostanza puntano proprio a questo. Poi non so se Omicron sarà l’ultima variante e se si arriverà ora all’immunità di gregge. Impossibile prevederlo. Ma so che il passaggio dalla pandemia all’endemia è l’unica soluzione. Si sa il come, non si sa il quando.”