Covid, Bassetti sui sintomi di Kraken: "Non si torni alle mascherine"

Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha commentato l’arrivo della nuova sottovariante del Covid denominata Kraken che, come raccontato dall’Ecdc, potrebbe presto diventare dominante in tutta Europa.

Variante Kraken, parla Bassetti: “Non si torni alle mascherine”

Matteo Bassetti ha rilasciato un’interessante intervista all’Adnkronos Salute in cui ha parlato della sottovariante Kraken e delle modalità più corrette per affrontarla. Secondo l’infettivologo è importante guardare avanti, mentre sarebbe un grave errore far tornare in vita le restrizioni che abbiamo conosciuto ad inizio pandemia. “Al momento non credo che si possa valutare il ritorno delle mascherine e del telelavoro, sarebbe un ritorno indietro e io preferisco guardare avanti.

A oggi non c’è bisogno di tornare indietro.” Il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino ha poi proseguito: ” L’Ecdc ha dato una forte raccomandazione per il sequenziamento e a testare i cittadini che vengono da aree ad alto rischio. L’Italia ha preso una decisione giusta e l’Europa ci è venuta dietro. Se la situazione epidemiologica, cambierà si potrà valutare una raccomandazione per le mascherine ma non a tutti.

Io non sono per misure universali, quindi Ffp2 a fragili e anziani se Kraken diventerà preponderante.”

Quali sono i sintomi della sottovariante Kraken?

Ma quanto può essere pericolosa Kraken e, soprattutto, come si riconosce? Secondo gli esperti la sua pericolosità non è molto diversa rispetto alle ultime varianti di cui siamo venuti a conoscenza negli ultimi mesi. La situazione, almeno da questo punto di vista, non dovrebbe modificarsi. Anche i sintomi a lei associati sono i medesimi delle sottovarianti di Omicron: mal di gola, mal di testa, dolori muscolari e articolari.