Covid, Bonucci trovato positivo dopo gli incontri con la Nazionale

Il giocatore della Juventus Leonardo Bonucci è stato trovato positivo al Covid-19 dopo aver disputato gli ultimi incontri con la Nazionale italiana.

Nella giornata del 1 aprile la Juventus ha reso noto che il giocatore Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore è attualmente reduce dagli impegni di questi ultimi giorni con la Nazionale italiana, che proprio mercoledì 31 marzo ha vinto per 2 a 0 contro la Lituania nelle qualificazioni per i Mondiali di Calcio in Qatar del 2022.

Covid, Leonardo Bonucci positivo

Nel comunicato rilasciato dalla società bianconera si legge infatti che Bonucci: “Di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare“. Oltre a Bonucci sono risultati positivi al coronavirus altri quattro membri dello staff tecnico della Nazionale azzurra.

Gli appartenenti allo staff erano risultati negativi al test nella giornata dello scorso 29 marzo, dopo la gara disputata dall’Italia contro la Bulgaria, ma a seguito della positività di un membro che aveva accusato uan faringodinia sono stati effettuati ulteriori controlli una volta giunti a Vilnius.

È stato in quell’occasione che gli altri tre collaboratori sono stati scoperti positivi. L’esito dei test effettuati è arrivato proprio mentre si stava giocando la partita tra Italia e Lituania, ma per precauzione i membri dello staff erano già stati messi in isolamento. Attualmente si trova in quarantena anche lo stesso Bonucci.