Covid, esiste l’85% di probabilità che sia nato da un incidente di laboratorio

Per l'esperto di tecnologia e geopolitica Jamie Metzl c'è una forte possibilità che la pandemia di Covid sia stata causata da un incidente di laboratorio.

Esiste al momento l’85% di probabilità che la pandemia di Covid-19 sia esplosa a seguito di un incidente di laboratorio e non tramite il celebre focolaio del mercato del pesce di Wuhan. Questo è quanto dichiara da tempo l’esperto di tecnologia e geopolitica Jamie Weltz, che assieme ad altri scienziato sta cercando di cambiare il punto di vista della comunità scientifica mondiale in merito all’origine del Covid-19.

Weltz ha lavorato al dipartimento di Stato statunitenste sotto il presidente Bill Clinton e come vicedirettore dello staff nella Commissione Affari Esteri del Senato sotto Joe Biden.

Intervistato in merito alla possibilità che il Covid-19 sia stato creato artificialmente in laboratorio, Wltz afferma: “Non possiamo escludere la possibilità di un’origine in natura, è accaduto anche questo in epidemie passate, oltre che incidenti di laboratorio.

Stavolta quest’ultima è l’ipotesi più valida perché sappiamo che il precursore del virus Sars-CoV-2 è stato trovato nei “pipistrelli ferro di cavallo”, che non si trovano a Wuhan, ma lì si trova l’unico istituto cinese di virologia di livello 4, con la più ampia collezione di ricerche sui coronavirus dei pipistrelli; e perché il virus si è manifestato già perfettamente adattato alle cellule umane: in quell’istituto si tenevano ricerche aggressive, con il fine di arrivare a cure e vaccini.

Ritengo altamente improbabile che lavorassero ad un’arma biologica“.