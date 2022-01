Massimo Galli, intervenuto a L'Aria che tira, ha parlato della variante Omicron del Covid e ha spiegato che in 12 mesi ci sono state tre nuove variant

Massimo Galli, intervenuto a L’Aria che tira, ha parlato della variante Omicron del Covid e ha spiegato che in 12 mesi ci sono state tre nuove varianti.

Covid, Galli: “Tre nuove varianti in 12 mesi”

Massimo Galli, intervenuto a L’Aria che tira, su La7, ha bocciato l’obbligo vaccinale solo per gli over 50, perché lo vorrebbe per tutti.

“Sarebbe stato più logico e coerente passare a un obbligo vaccinale senza se e senza ma” ha spiegato a Myrta Merlino. L’infettivologo del Sacco di Milano ha ammesso di essere pensieroso. “La Omicron ci ha spiazzati, nell’arco di 12 mesi si sono presentate tre nuove varianti in grado di sostituire le precedenti, con una grande capacità diffusiva, e questo ha spostato molti equilibri e convinzioni” ha dichiarato.

Covid, Galli: “Qualcosa di più di un’influenza”

Massimo Galli pensa che sia il caso di rivedere i vaccini, perchè la nuova variante ha cambiato “anche in termini di durata della copertura del siero“. “Chi si è fatto Omicron e l’ha superata, ha alte difese nei confronti di questa” ha sottolineato. Anche lui è stato contagiato, nonostante le tre dosi di vaccino. “Non è stata una passeggiata di salute” ha spiegato, sottolineando che si tratta di “qualcosa in più di un’influenza“.

“Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti che ho sentito è stato per mail o per telefono. Ho visto poche persone a livello conviviale, senza mascherina, ma mai tutte insieme. Questo la dice lunga, senza vaccino sarei morto” ha dichiarato.

Covid, Galli: “La Omicron è una brava ragazza gentile”

“La Omicron è una brava ragazza gentile oppure sono i vaccinati che si difendono meglio, nonostante tutto e senza passarsela benissimo” ha dichiarato Massimo Galli.

Da una parte ci sono i vaccinati che grazie al siero non sono andati in terapia intensiva, ma dall’altra è anche vero che gli studi confermano che la Omicron è contagiosa ma non pericolosa.