A Genova una bambina di 10 anni è terapia intensiva per il covid, le sue condizioni sarebbero stabili.

Nella terza ondata del covid in Italia, il virus sembra non risparmiare del tutto l’infezione nei bambini che sempre più spesso cominciano a mostrare anche dei sintomi gravi della malattia. L’ultimo caso in tal senso è quello di una bambina di 10 anni che nella giornata di ieri, 28 marzo, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la piccola era stata trasferita dopo aver iniziato la sua degenza all’ospedale San Matteo di Pavia nel quale era stata rilevata la sua grave polmonite covid.

Covid, a Genova bambina in terapia intensiva

Stando a quanto si apprende dalla direzione sanitaria dell’ospedale genovese, la bambina di 10 anni sarebbe in condizioni stabili e sarebbe assistita con un casco per la ventilazione. In merito alle sue complicazioni nate dall’infezione covid è emerso che la stessa soffrisse di una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti e per questo era da anni seguita dai medici del Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

Si diceva in apertura della maggiore circolazione del covid in questa fase anche nelle fasce più giovani, con diversi casi di bambini ricoverati in ospedale e anche appartenenti alla fascia 30 – 40 anni che finiscono in terapia intensiva. Non si conosce il motivo di questo mutato comportamento del virus, ma quel che è certo è che non è consentito più a nessuno di abbassare la guardia. Sarà necessario vaccinare velocemente quante più persone possibile, nella speranza che presto i sieri vaccinali vengano approvati presto anche per i bambini.