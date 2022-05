Covid, il monitoraggio Gimbe: nell’ultima settimana calo dei contagi e dei decessi

Covid, monitoraggio Gimbe: i contagi nell'ultima settimana sono andati sotto quota 400mila.

Il monitoraggio Gimbe ci offre dati incoraggianti sui contagi da Covid nell’ultima settimana. Gli indicatori ospedalieri informano che i nuovi casi sono sotto quota 400mila, rispetto a un numero stabile di tamponi totali. I decessi calano del -7% e in sette giorni sono passati da 1.034 a 962.

I dati in questione sono indicativi per un periodo di tempo compreso tra il 27 aprile e il 3 maggio. Nel report viene espresso che in diciotto regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi.

Covid, monitoraggio Gimbe: aumento percentuale in 24 Province

Da precisare come, nella settimana precedente, è stato rilevato in ventiquattro Province un aumeno percentuale dei nuovi casi, mentre si registra una riduzione di ottantatrè. L’incidenza supera i cinquecento casi per 100mila abitanti in novantadue Province, di cui cinque registrano oltre mille casi per 100mila abitanti.

I dati, riportati da Tgcom24, sono i seguenti: Chieti (1.132), Ascoli Piceno (1.092), Teramo (1.061), Pescara (1.027) e Avellino (1.013). Calano inoltre i positivi e i soggetti in isolamento domiciliare.

La situazione dei decessi

Si evidenzia, inoltre, un leggero calo dei decessi: 962 negli ultimi sette giorni, con una media di centotrentasette al giorno rispetto ai centoquarantotto della settimana precedente. Riguardo ai tamponi totali il numero resta tutto sommato stabile: da 2.563.195 della settimana 20-26 aprile a 2.581.456 della settimana 27 aprile-3 maggio.