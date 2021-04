Covid, l’Olanda ha sospeso il vaccino AstraZeneca per tutti

L'Olanda ha sospeso il vaccino di Oxford e AstraZeneca per tutti dopo che ne è stata limitata la sospensione agli over 60.

Il Governo dell’Aja ha sospeso AstraZeneca per tutti dopo che nella giornata del 2 aprile è stata disposta la limitazione agli over 60. La sospensione è stata decisa a seguito di casi di trombosi su cinque donne fra i 25 e 65 anni.

Ad aver ricevuto attualmente il vaccino di Oxford sono stati circa 400mila cittadini olandesi. Una decisione quella dal Governo Olandese presa al fine di evitare di sprecare dosi. Stando a quanto appreso il Governo starebbe cercando di capire se vi sia un collegamento tra i casi di trombosi e gli effetti collaterali del vaccino.

Olanda, sospeso AstraZeneca per tutti

Sospeso per tutti fino il 7 aprile il vaccino AstraZeneca dopo che nella giornata di venerdì 2 aprile il Governo Olandese ha disposto la limitazione del vaccino di Oxford ai soli soggetti ultra sessantenni.

Tutti coloro che avrebbero dovuto ricevere il vaccino AstraZeneca in questi giorni si sono visti annullare l’appuntamento. Lo scopo potrebbe essere precauzionale e sarebbe volto essenzialmente ad evitare che le dosi di vaccino sprecate, in quanto non sarebbe stata data alcuna garanzia di poter usare tutte le fiale.

Sono stati cinque inoltre i casi di trombosi nel sangue che si sono verificati nei giorni.

I soggetti coinvolti donne tra i 25 e i 65 anni. Tra loro una di queste sarebbe deceduta. Motivo che ha portato il Ministro della Sanità olandese a sospendere il vaccino nella giornata del 2 aprile sotto i 60 anni al fine di comprendere il collegamento tra i recenti casi di trombosi e le vaccinazioni delle donne colpite.